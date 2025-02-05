Auf Streife
Folge 164: Autofokus
45 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12
Eine Hochschwangere befürchtet, dass ihr Mann beim Autokauf über den Tisch gezogen wird. Ob die Polizei weiterhelfen kann? - Während der Vater sich im Gebüsch mit einer Frau vergnügt, ertrinkt fast sein sechsjähriger Sohn! - Nach einer Kostümparty sitzt der Sensenmann auf dem Revier Köln-Mülheim und möchte den Weihnachtsmann wegen eines Diebstahls anzeigen! - Auf einem Büroparkplatz werden Nagelbretter unter die Autos gelegt. War es der selbsternannte Parkplatzchef?
