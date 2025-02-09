Auf Streife
Folge 177: Falsch verladen
44 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Für eine Mutprobe klettert ein Junge in den Laderaum eines Transporters. Bevor er den Wagen verlassen kann, fährt dieser los! - Eine Mutter kettet sich an die Wache Köln-Mülheim, weil sie verhindern will, dass ihre Tochter angezeigt wird. - Beim Shoppen wird ein Mann verdächtigt, gestohlen zu haben. Er bestreitet es, aber die Verkäuferin hat es angeblich gesehen. - Ein Siebenjähriger in Polizeiuniform und einem Tempo-Limit-Schild erweckt die Aufmerksamkeit eines Beamten.
