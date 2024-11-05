Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Tinderlohn

SAT.1Staffel 10Folge 24vom 05.11.2024
Tinderlohn

TinderlohnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 24: Tinderlohn

44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12

Ein Blind Date endet für eine Frau taschen- und bewusstlos auf dem WC. Kurz darauf wird die Tasche auf der Wache Köln-Mülheim abgegeben. Zwei Teenager werden wegen fehlenden Ausweisen auf das Revier in Köln-Mülheim gebracht. Einer von ihnen ruft den Beamten unflätige Beschimpfungen entgegen. Einem Paketboten werden die Pakete gestohlen. Der Hausmeister verdächtigt einen Jungen. Ein polnischer Bauarbeiter soll für mehrere Lebensmittel-Diebstähle verantwortlich sein.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen