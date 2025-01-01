Auf Streife
Folge 25: Wischen, bohnern, abziehen
44 Min.Ab 12
Diebstahl auf der Wache Köln-Mülheim: War es die Putzfrau, die zuvor von Geldsorgen erzählt hat? Überfall auf Speditionsmitarbeiter: Der Täter hatte es auf den Rucksack abgesehen. Eine Frau wird im Hotelzimmer von einem auffällig stark parfümierten Mann mit Trump-Maske sexuell belästigt. Bei einem Einbruch-Diebstahl im Golfclub hat der Täter betrunken randaliert. Auf dem Revier Köln-Mülheim trifft er auf seine Freundin ...
