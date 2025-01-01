Auf Streife
Folge 38: Vaterseelenallein
44 Min.Ab 12
Ein Baby im Kinderwagen wird verlassen auf einem Parkplatz aufgefunden! Von den Eltern fehlt jede Spur. - Eine Frau flüchtet verängstigt auf die Wache Köln-Mülheim: Ein Mann zappelt wild auf seinem Fahrrad hinter ihr her! - Aufgrund seines Verhaltens will ein Boutique-Besitzer einen Kunden rausschmeißen. Dessen Freundin bleibt allerdings im Geschäft. - Eine Verkäuferin wird bewusstlos in einem Kiosk aufgefunden. Doch sie ist nicht allein ...
