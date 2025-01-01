Auf Streife
Folge 54: Billy the kid
45 Min.Ab 12
Eine Frau findet ihren Vater geknebelt auf. Zuvor überraschte er zwei Maskierte, die seine Wertpapiere gesucht haben. Eine 13-Jährige landet nach einem Einbruch auf dem Revier in Köln-Mülheim. Kurz darauf versucht ein Zehnjähriger, ins gleiche Haus einzusteigen. Ein Pkw ist in einem Vorgarten wüst geparkt worden. War es eine der Damen aus der Frauen-WG im Haus? Ein 18-Jähriger wird mit einem Masturbationsvideo erpresst: Er soll das Bundesland verlassen und 2.300 Euro zahlen.
