SAT.1Staffel 10Folge 95
Folge 95: Need for Speed

45 Min.Ab 12

Bei einem Unfall fliegt ein 21-Jähriger durch die Windschutzscheibe. Angeblich wurde der Wagen abgedrängt! - Eine Nachbarin wird hellhörig und alarmiert die Polizei: Aus der Erdgeschosswohnung dringen schmerzerfüllte Männerschreie! - Als ein Paar einen mit Feuerwerkskörpern gefüllten Rucksack auf der Wache Köln-Mülheim abgeben möchte, explodiert dieser! - Vor einer Metzgerei geht ein Mann auf eine Seniorin los: Sie soll seine Geldbörse gestohlen haben!

SAT.1
