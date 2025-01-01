Auf Streife
Folge 95: Need for Speed
45 Min.Ab 12
Bei einem Unfall fliegt ein 21-Jähriger durch die Windschutzscheibe. Angeblich wurde der Wagen abgedrängt! - Eine Nachbarin wird hellhörig und alarmiert die Polizei: Aus der Erdgeschosswohnung dringen schmerzerfüllte Männerschreie! - Als ein Paar einen mit Feuerwerkskörpern gefüllten Rucksack auf der Wache Köln-Mülheim abgeben möchte, explodiert dieser! - Vor einer Metzgerei geht ein Mann auf eine Seniorin los: Sie soll seine Geldbörse gestohlen haben!
