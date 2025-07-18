Auf Streife
Folge 101: Blutige Partynacht
45 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 12
Eine blutverschmierte Frau und ein Mann, der nach einer Party verschwunden ist, geben den Beamten Rätsel auf. Stehen diese Fälle in Zusammenhang? - Eine Frau sorgt sich um ihre Schwester. Als diese auf der Wache auftaucht, bemerken die Beamten, dass hier etwas nicht stimmt! - Als eine Frau bei einem Umzug schwer verletzt wird, gerät ihr Schwiegervater in Verdacht, sie attackiert zu haben. Doch dann ergibt sich eine neue Spur ...
