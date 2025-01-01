Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Rache oder Selbstmord?

SAT.1Staffel 13Folge 47
Rache oder Selbstmord?

Folge 47: Rache oder Selbstmord?

44 Min.Ab 12

Eine 22-Jährige wurde von einem falschen Gynäkologen dazu angehalten, sich die Brust abzutasten. Das Video ist nun online, und sie hat sich ein Gewehr besorgt! - Eine Schwangere sucht auf der Wache Schutz vor ihrem Ex-Freund, der in einen brutalen Raubüberfall verwickelt ist. Weiß sie, wo die verschwundene Beute ist? - Die Beamten finden eine Prostituierte bewusstlos vor ihrem Trailer und stoßen auf eine junge Frau, die ihren Verlobten sucht. War er der Freier?

