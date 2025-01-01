Verschollener Bräutigam nach zwei Jahren gesichtet?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 67: Verschollener Bräutigam nach zwei Jahren gesichtet?
45 Min.Ab 12
Verschollener Bräutigam nach zwei Jahren gesichtet? Kann es wirklich sein, dass eine hinterrücks niedergeschlagene Frau ihren orientierungslosen Verlobten im Park gesehen hat, der nach seinem Junggesellenabschied vor zwei Jahren spurlos verschwunden ist? Im Laufe der Ermittlungen tun sich unmenschliche Abgründe auf. - Im qualmenden Auto einer Friseurmeisterin werden kaputte Haarspraydosen gefunden. Ausströmendes Gas hätte fast zur Explosion geführt! War es ein Mordanschlag?
