Sechsjährige samt Babysitterin verschwundenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 71: Sechsjährige samt Babysitterin verschwunden
45 Min.Ab 12
Eine besorgte Mutter meldet ihre kleine Tochter und deren Babysitterin als vermisst. Eine heiße Spur führt die Beamten in einen Park. - Als eine Transfrau Opfer von Gewalt wird, gerät der homophobe Nachbar ins Visier der Beamten - Die Beamten werden wegen eines heftigen Zwists zu einem Box-Club gerufen. Vor Ort verschlechtert sich der Zustand eines Boxers dramatisch.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick