Auf Streife
Folge 106: Sittenstrolch in der Umkleidekabine
44 Min.Ab 12
Ein unbekannter Mann ohne Hose zieht eine 17-jährige Kundin in eine Umkleidekabine und nötigt sie sexuell. Anschließend flüchtet er. Werden die Beamten den Täter finden? Die Polizisten finden in einem finsteren Bunker einen gefesselten und verängstigten Jungen. Wer ist für diese grausame Tat verantwortlich? Ein Mann ruft die Polizei zu einem öffentlichen Parkplatz, weil eine jugendliche Autofahrerin sein Auto gerammt hat. War es ein Unfall oder volle Absicht?
