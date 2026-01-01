Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Sittenstrolch in der Umkleidekabine

SAT.1Staffel 3Folge 106
Sittenstrolch in der Umkleidekabine

Sittenstrolch in der UmkleidekabineJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 106: Sittenstrolch in der Umkleidekabine

44 Min.Ab 12

Ein unbekannter Mann ohne Hose zieht eine 17-jährige Kundin in eine Umkleidekabine und nötigt sie sexuell. Anschließend flüchtet er. Werden die Beamten den Täter finden? Die Polizisten finden in einem finsteren Bunker einen gefesselten und verängstigten Jungen. Wer ist für diese grausame Tat verantwortlich? Ein Mann ruft die Polizei zu einem öffentlichen Parkplatz, weil eine jugendliche Autofahrerin sein Auto gerammt hat. War es ein Unfall oder volle Absicht?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen