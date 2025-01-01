Auf Streife
Folge 113: Das große Los
45 Min.Ab 12
Die Wohnung einer körperlich behinderten Frau wird ausgeraubt. Die Beute: ein Lotto-Schein mit einem Gewinn von über 20.000 Euro. Wer ist der Täter? Eine korpulente Dame fühlt sich in einem Restaurant von einem anderen weiblichen Gast provoziert und bricht einen Streit vom Zaun. Zwei Prostituierte rufen die Polizei, weil ein Kunde nicht zahlen will. Seine Mutter soll für den teuren Spaß aufkommen. Leider weiß diese nichts von der Zahlungsverpflichtung.
