Auf Streife
Folge 117: 10-jähriger verursacht Autounfall
44 Min.
Auf einem Parkplatz soll mit Drogen gehandelt werden. Zwei 16-jährige Jungs behaupten, ein Mann habe ihnen Koks verkaufen wollen. Doch der Mann behauptet das Gegenteil. Es steht Aussage gegen Aussage... Die Polizisten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Der Unfallverursacher: Ein zehnjähriger Junge! Was hat das Kind allein in einem Auto verloren? Eine 60-Jährige wurde von einem kriminellen Paar ausgeraubt. Können die Beamten die Täter fassen, bevor sie über alle Berge sind?
