Auf Streife
Folge 122: Rabenmutter
45 Min.Ab 12
Schock! Einer Passantin fällt ein verwahrlostes Kind in Hundegeschirr vor einem Mehrfamilienhaus auf. Wer hat der Siebenjährigen das angetan? - Die Beamten verwarnen gerade eine Fahrradfahrerin, als sie Opfer einer Eier-Attacke werden. Doch galt der Angriff wirklich ihnen? - Drama in einem Mehrfamilienhaus! Im Keller finden die Beamten einen bewusstlosen Mann und neben ihm eine gefesselte und geknebelt Frau.
