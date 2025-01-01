Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mädchengang überfällt Autofahrerin

SAT.1Staffel 3Folge 130
Mädchengang überfällt Autofahrerin

Mädchengang überfällt AutofahrerinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 130: Mädchengang überfällt Autofahrerin

45 Min.Ab 12

Eine Autofahrerin wird von einer Mädchenbande in einen Hinterhalt gelockt, verprügelt und um ihren Wagen gebracht. Finden die Beamten die Täterinnen, bevor es weitere Opfer gibt? - Eine stark depressive Frau sperrt sich nach einem Streit mit ihrem Mann im Haus ein und legt Feuer. - In einem Kaufhaus treibt sich ein Spanner herum, der Frauen auf der Rolltreppe unter den Rock fotografiert. Werden die Beamten ihn auf frischer Tat ertappen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen