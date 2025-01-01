Auf Streife
Folge 151: Der rasende Räuber
44 Min.Ab 12
Ein rasender Räuber hält die Beamten mit einer gestohlenen EC-Karte in Schach. Werden sie den Mann stellen? - Auf offener Straße wird ein 13-jähriges Mädchen von einem wildfremden Mann geohrfeigt. Was denkt sich der Schläger bloß? - Und: Auf Streife treffen die Beamten auf einen Mann, der sein Auto nach Hause schiebt und sich währenddessen auch noch eine Standpauke seiner Freundin anhören darf. Warum ist die Frau so außer sich?
