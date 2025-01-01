Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Beschissener Morgen

SAT.1Staffel 3Folge 158
Beschissener Morgen

Beschissener MorgenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 158: Beschissener Morgen

45 Min.Ab 12

Ein aufgebrachter Rentner beschmiert einen Lieferwagen mit Fäkalien. Was hat ihn zu dieser widerlichen Tat gebracht? - Dicker Fisch an der Angel: Ein Schwimmer gerät in die Fänge eines uneinsichtigen Anglers und wird so schnell nicht vom Haken gelassen. - Ein gut gemeintes Geburtstagsgeschenk endet mit einem Einsatz der Beamten, die schließlich einen Ehestreit verhindern müssen. - Und: Die Beamten stellen einen dreisten Gartenmöbeldieb. Doch der treibt nicht allein sein Unwesen.

