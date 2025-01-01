Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 163
45 Min.Ab 12

Eine Achtjährige ruft verzweifelt die Polizei, weil sie mit ihrem neun Monate alten Bruder allein zuhause gelassen wurde. Von der Mutter fehlt jede Spur. - Die Beamten müssen einen Nachbarschaftsstreit schlichten, dessen Teilnehmer nicht alle menschlich zu sein schein. - Ein gestürzter Skateboardfahrer wird bezichtigt ein Trickdieb zu sein. Doch sagt die Bestohlene die Wahrheit oder will sie vielleicht nur von sich selbst ablenken?

