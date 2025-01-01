Auf Streife
Folge 62: Tourette-Alarm
44 Min.Ab 12
Die Polizisten folgen dem Notruf eines Buchhändlers, der Hilfe bei einem Konflikt zwischen zwei Kunden braucht. Offensichtlich hat der eine den anderen grundlos beschimpft, woraufhin ein Streit entbrannt ist. Warum ist der Mann so aggressiv? Wenig später findet ein Amateur-Fußballtrainer einen seiner Spieler nach dem Training leicht verletzt in der Umkleidekabine. Dieser behauptet, verprügelt worden zu sein, will aber den Täter nicht kennen. Sagt er die Wahrheit?
