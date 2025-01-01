Auf Streife
Folge 82: Der Teufel schickt Prada
44 Min.Ab 12
In dieser Spezial-Folge beobachtet "Auf Streife" heute echte Zollfahnder bei ihren Einsätzen: Eine Frau nimmt in der Cargo-Halle des Flughafens einige Fracht -Pakete aus der Türkei entgegen. Angeblich handelt es sich um persönliche Gegenstände ihres türkischen Freundes. Bei der Überprüfung entdecken die Zollbeamten jedoch gefälschte Marken-Textilartikel. Danach sind die Zollbeamten auf der Autobahn unterwegs, als ihnen ein vollkommen überfrachteter Wagen auffällt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick