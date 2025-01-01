Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mutter will ihr Kind nicht zurück

SAT.1Staffel 3Folge 90
Mutter will ihr Kind nicht zurück

Mutter will ihr Kind nicht zurückJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 90: Mutter will ihr Kind nicht zurück

44 Min.Ab 12

Eine Mutter setzt ihr zweijähriges Kind vor die Tür und will es nicht zurück. Was ist der Grund für ihr unfassbares Verhalten? - Eine private Party artet aus, als eine 17-jährige von zwei männlichen Gästen aggressiv sexuell belästigt wird. Die besorgte Freundin alarmiert die Polizei. Als die Beamten eintreffen, befindet sich das Mädchen mit den beiden Jugendlichen im verschlossenen Badezimmer. Können sie eine Vergewaltigung verhindern?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen