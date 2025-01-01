Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Trennung mit Hindernissen

SAT.1Staffel 5Folge 100
Trennung mit Hindernissen

Trennung mit HindernissenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 100: Trennung mit Hindernissen

45 Min.Ab 12

Ein Einbruch in einer psychotherapeutischen Praxis lässt die Beamten ausrücken. Bei der Sicherung des Tatorts fällt ihnen ein wichtiges Indiz auf. - Drei Jugendliche überfallen einen Getränke-Fachhandel und packen Bierflaschen und Schokoriegel ein. Als der Inhaber des Ladens den Diebstahl unterbinden will, beißt einer der Diebe zu. - Familiendrama während einer Grillfeier: Ein Mann geht mit der Grillzange auf seinen Bruder los! Was ist der Hintergrund der Attacke?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen