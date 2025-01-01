Auf Streife
Folge 103: Auge um Auge, Zahn um Zahn
45 Min.Ab 12
Ein 42-Jähriger bangt um das Leben seiner Frau und ruft die Polizei um Hilfe: Er befürchtet, dass sie entführt worden ist! - Vor dem Haus einer Erzieherin steht ein fremdes Elektroauto und zapft Strom von der Außensteckdose ab. Sie hat auch schon eine vage Vermutung, wem dieses Auto gehören könnte. - Aus Notwehr stößt eine Kellnerin einen randalierenden Gast die Treppen zum WC hinunter. Aus Angst alarmiert sie den Rettungsdienst und die Polizei.
