Auf Streife

Die fette Beute der Zelt-Meute

SAT.1Staffel 5Folge 115
Die fette Beute der Zelt-Meute

Auf Streife

Folge 115: Die fette Beute der Zelt-Meute

45 Min.Ab 12

Eine Campingplatzbesitzerin alarmiert die Polizei: Im naheliegenden Wald zelten vermutlich Jugendliche. Dass das verboten ist, scheint ihnen nicht bewusst zu sein. Doch das ist nicht alles. - Einer Politesse wird um ein Haar das Ohr abgebissen, als sie einem Mann während eines Ehestreits helfen wollte. Der Rettungsdienst und die Polizisten sind sofort zur Stelle! - Ein offensichtlich Betrunkener versucht einer 25-Jährigen das Handy aus der Hand zu reißen. Dieseruft die Polizei.

