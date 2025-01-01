Auf Streife
Folge 119: Stirb, mein Schatz
46 Min.Ab 12
Nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann wird eine 32-Jährige brutal überfallen und entführt. Können die Beamten den wildgewordenen Ex stoppen? - In einem Stripclub wird eine Bardame von einem aggressiven Gast angepöbelt. Als die Beamten eintreffen, werden sie Zeuge eines weiteren Szenarios: Der Wütende attackiert die Frau mit einer Flasche! - Ein seltsamer Anblick erwartet die Beamten auf Streife: Ein fahrender PKW hat einen Sessel auf dem Dach und in ihm sitzt eine junge Frau!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick