Auf Streife

Falschparker demoliert sein Auto

SAT.1Staffel 5Folge 124
Falschparker demoliert sein Auto

Falschparker demoliert sein AutoJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 124: Falschparker demoliert sein Auto

45 Min.Ab 12

Beim Aufziehen auf einen Abschleppwagen ist ein Fahrzeug offensichtlich heruntergerutscht und auf der Seite gelandet. Nicht nur der Wagen hat nun den Schaden, denn der wutentbrannte Falschparker geht auf den Abschleppwagenfahrer los. - Ein Kneipenbesitzer wird in seiner Lokalität angegriffen und wüst beschimpft. Als die Beamten am Einsatzort eintreffen, fliegt ein Barhocker durch die Scheibe. Bevor die Situation komplett eskaliert, müssen die Polizisten schnell handeln.

