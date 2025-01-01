Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 137
45 Min.Ab 12

Nach einem Hilfe-Anruf von seiner Tochter macht sich ein Vater mit dem Fahrrad eigenständig auf die Suche nach ihr. Als er stürzt und sich nicht mehr von allein aufrichten kann, ruft er die Polizei. Diese findet am Einsatzort ihren Badeanzug, der blutverschmiert ist ... - Nachdem eine 40-Jährige von der Arbeit nach Hause kommt, entdeckt sie in ihrem Kinderwagen Hundekot. Da er im Treppenhaus stand, ist sie sich sicher, dass das nur die Nachbarin gewesen sein kann ...

SAT.1
