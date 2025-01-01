Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Saures für Raser

SAT.1Staffel 5Folge 141
Saures für Raser

Saures für RaserJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 141: Saures für Raser

44 Min.Ab 12

Die Beamten werden von einer 38-Jährigen gerufen, weil ein 42-Jähriger mit seinem Fahrzeug in ihren Vorgarten gerast ist und einen Schaden angerichtet hat. Doch er behauptet, dass sie den Unfall selbst zu verschulden hat. - Der Wagen eines Importeurs ist besprüht worden. Doch er hat schon einen mutmaßlichen Täter selbst überlistet. Doch der beschuldigte 17-Jährige weist jede Schuld von sich.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen