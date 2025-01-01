Auf Streife
Folge 143: Der Psycho-Angler
45 Min.Ab 12
Eine besorgte Nachbarin alarmiert die Polizei. Sie ist sich sicher, dass jemand im Nachbarhaus ist, obwohl die Nachbarn verreist sind. - Bei der praktischen Führerscheinprüfung hat eine 45-jährige Fahrschülerin einen schweren Unfall verursacht. Dabei ist ein 55-Jähriger verletzt worden. Trotz seiner Verletzung geht er auf die Fahrschülerin los. - Die Beamten sind in den frühen Morgenstunden auf Streife, als sie ein herrenloses Paket mitten auf der Straße entdecken.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick