Auf Streife

Der Psycho-Angler

SAT.1Staffel 5Folge 143
Folge 143: Der Psycho-Angler

45 Min.Ab 12

Eine besorgte Nachbarin alarmiert die Polizei. Sie ist sich sicher, dass jemand im Nachbarhaus ist, obwohl die Nachbarn verreist sind. - Bei der praktischen Führerscheinprüfung hat eine 45-jährige Fahrschülerin einen schweren Unfall verursacht. Dabei ist ein 55-Jähriger verletzt worden. Trotz seiner Verletzung geht er auf die Fahrschülerin los. - Die Beamten sind in den frühen Morgenstunden auf Streife, als sie ein herrenloses Paket mitten auf der Straße entdecken.

