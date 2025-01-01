Auf Streife
Folge 146: Räuber und Gendarm
45 Min.Ab 12
Eine Mutter findet ihren Sohn mit einer Schussverletzung im Fuß auf dem Campingplatz. Sie alarmiert sofort die Polizei, denn niemand weiß, woher die Waffe stammt. - In einem Tennisclub wird eine 24-Jährige nackt und am Kopf blutend in der Dusche gefunden. Als die Beamten Erste Hilfe leisten, hören sie von draußen eine lautstarke Diskussion. Gibt es hier einen Zusammenhang? - Eine Verkäuferin ruft die Beamten in einen Drogeriemarkt. Sie hat eine junge Frau beim Klauen ertappt.
