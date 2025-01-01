Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Chiara stürzt ab

SAT.1Staffel 5Folge 151
Chiara stürzt ab

Chiara stürzt abJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 151: Chiara stürzt ab

45 Min.Ab 12

Eine junge Lehrerin alarmiert die Polizei: Ihre Schülerin ist nach Schulschluss aus dem Fenster gestürzt. Wie kam es zu dem Unfall? - Auf Streife entdecken die Polizisten eine leicht bekleidete junge Frau in einem Einhornkostüm an einem Imbiss. Sie ahnen, dass dort in wenigen Sekunden ein heftiger Streit entbrennen wird und kommen vorsorglich näher. - Eine 21-Jährige alarmiert die Polizei: Sie hat soeben ihren Freund bewusstlos und zusammengeschlagen an einem Waldrand gefunden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen