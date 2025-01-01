Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Verhängnisvolle Klappkaribik

SAT.1Staffel 5Folge 163
Verhängnisvolle Klappkaribik

Auf Streife

Folge 163: Verhängnisvolle Klappkaribik

45 Min.Ab 12

Eine aufmerksame Nachbarin beobachtet eine Fremde auf einer Leiter an den Fenstern des Nachbarhauses und ruft die Polizei zur Hilfe. Doch als diese eintreffen, lässt sich die mutmaßliche Einbrecherin nicht stören und macht einfach weiter. In einer Bar liefern sich zwei Männer einen handfesten Streit. Dabei wird einer der Männer auf einem Billardtisch mit einem Gartenschlauch gefesselt und mit eine Queue bedroht.

