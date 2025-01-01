Auf Streife
Folge 168: Heimliche Vermietung
45 Min.Ab 12
Eine Stewardess kommt früher als erwartet nach Hause. Als sie die Wohnung betritt, trifft sie der Schlag: Offensichtlich steht jemand Fremdes unter ihrer Dusche. - Zwei Frauen bitten die Polizei um Hilfe: Vor ihrem Haus wurde ein Haufen aufgeplatzter Konservendosen abgeladen. Auf ihnen befinden sich Einschusslöcher. Sie vermuten hinter der Sauerei den Nachbarn, der Jäger ist. - Ein Paar ist auf dem Weg in einen Schuhladen, als eine Frau mit einem High Heel auf die beiden losgeht.
