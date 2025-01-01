Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Der falsche Ralf Gärtner

SAT.1Staffel 5Folge 22
Der falsche Ralf Gärtner

Auf Streife

Folge 22: Der falsche Ralf Gärtner

45 Min.Ab 12

Ein Mann wird blutüberströmt vor seinem Haus aufgefunden. Bevor der Täter zuschlug, fragte er sein Prügelopfer nach dem Namen. - Bei einer Verkehrskontrolle zeigt eine 49-Jährige einen gefälschten Führerschein vor. Die Fahrerin zeigt sich genauso überrascht wie die Polizisten. - Eine 15-Jährige hängt mit einem Arm in einem Briefschlitz einer Autovermietung fest. Der Besitzer des Briefkastens hegt den Verdacht, dass sie die Autoschlüssel der Mietwagen klauen wollte.

