SAT.1Staffel 5Folge 23
45 Min.Ab 12

Ein Taxifahrer rast mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine Spielstraße und nietet dabei ein Verkehrsschild um. Um ein Haar hätte er auch noch eine Passantin überfahren. - Eine Boutique wir komplett verwüstet und von der Besitzerin fehlt jede Spur. Hat hier ein Überfall und eine anschließende Entführung stattgefunden? - Ein Tankwart verbarrikadiert sich in einer Tankstelle, nachdem er eine Kundin um das Wechselgeld betrogen hat.

SAT.1
