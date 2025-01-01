Auf Streife
Folge 25: Angriff mit der Bowling-Kugel
45 Min.Ab 12
Eine fliegende Bowlingkugel verletzt eine 35-Jährige so schwer, dass sie das Bewusstsein verliert. Zwei Berufsschüler geraten in Verdacht, die Kugel geworfen zu haben. - Eine Unternehmergattin beschuldigt ihre Putzfrau, ihr einen wertvollen Ring gestohlen zu haben. Als die Beamten einen Personenabfrage durchführen, wird das Opfer zum Täter. - Ein 46-Jähriger wirft während einer Autofahrt einen Blick auf das Handy und überfährt um ein Haar eine 52-Jährige und ihre Tochter.
