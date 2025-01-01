Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Meine Schwester in Gefahr

SAT.1Staffel 5Folge 40
Meine Schwester in Gefahr

Meine Schwester in GefahrJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 40: Meine Schwester in Gefahr

45 Min.Ab 12

In den Medien wird nach einer vermisst Neunjährigen gesucht. Kurz darauf meldet sich eine 67-Jährige bei der Polizei. Sie hat das Kind beim Nachbarn entdeckt. - Auf der Suche nach einem neuen Computer entdeckt eine Krankenschwester den ihr gestohlenen Laptop in den Online-Kleinanzeigen. Sie macht sich auf den Weg zum Dieb. - In einer Arztpraxis randaliert eine Rentnerin. Als die Dame sich vor der Polizei ausweisen soll, bemerkt sie, dass ihr die Geldbörse entwendet wurde.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen