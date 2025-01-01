Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein 16-Jähriger wählt den Notruf: Angeblich hat die eigene Mutter ihn geschlagen und dann eingesperrt. Als die Beamten eintreffen, entdecken sie zudem ein bewusstloses 15-jähriges Mädchen im Hausflur. Beim Einparken eines Autos touchiert eine 25-Jährige einen anderen Wagen. Es scheint, als begehe sie Fahrerflucht, sodass ein Passant sie festhält und umgehend die Polizei alarmiert.

