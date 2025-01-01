Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Endstation

SAT.1Staffel 5Folge 55
Endstation

Auf Streife

Folge 55: Endstation

45 Min.Ab 12

Auf Streife gehen die Beamten einen Bahnsteig ab. Die Tür der haltenden Bahn geht auf und eine verletzte junge Frau stürzt heraus. Dabei schreit sie laut um sich. Die Polizisten greifen sofort ein. - Eine betrunkene Autofahrerin beschädigt mit ihrem Wagen drei Fahrzeuge auf einem Parkplatz. Bei dem Versuch, die Frau zu stoppen, wird eine 62-Jährige von ihr angegriffen. - Die Beamten erreicht ein abgebrochener Hilferuf einer Frau aus einer Bar. Schnell eilen sie zum Einsatzort.

