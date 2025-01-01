Auf Streife
Folge 57: Die Eisprinzessin
44 Min.Ab 12
Ein Hausmeister wird während des Eislaufens von einer 18-Jährigen angegriffen und zu Boden gerissen. Dabei wird er schwer verletzt. Als die Beamten die Täterin befragen, bezichtigt sie das Opfer des Diebstahls. - Randale bei der mündlichen Abiturprüfung: Ein 17-Jähriger flippt völlig aus und geht auf seinen Lehrer los. Als die Beamten eintreffen, liegt der Junge bewusstlos am Boden. Und: Eine 32-Jährige landet mit ihrem PKW inmitten eines Gartenzaunes. Verwirrt flüchtet sie.
