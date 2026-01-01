Eingegriffen statt weggeschautJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 66: Eingegriffen statt weggeschaut
45 Min.Ab 12
Dramatische Szenen im Park: Ein 68-Jähriger wird von zwei jungen Männern angepöbelt. Als ein 18-Jähriger Zivilcourage zeigt, greifen die Täter auch ihn an. - Ein 27-Jähriger dreht in einer Gärtnerei durch. Er bedroht den Chef der Gärtnerei und zerstört alle Gerbera. Zufällig nur eine bestimmte Sorte? - Ein Mann in Heizungstechnikeruniform wird im Keller eingeschlossen und wählt selbst den Notruf. Als die Beamten den Mann befreien, ergreift er die Flucht.
