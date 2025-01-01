Auf Streife
Folge 68: Frau Wolle
45 Min.Ab 12
Eine Passantin entdeckt beim Stadtbummel ein Mädchen, das gefesselt mit bunter Wolle inmitten eines Wollgeschäfts sitzt. Sofort ruft sie die Polizei. - Wegen Einbruchdiebstahl werden die Beamten zu einer Schule gerufen. Als sie dort ankommen, hören sie explosionsartige Geräusche und Schmerzensschreie. - Den Polizisten wird eine unglaubwürdige Geschichte zu einem Überfall von einem 70-Jährigen erzählt. Er verstrickt sich immer mehr in Widersprüche. Was ist tatsächlich vorgefallen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick