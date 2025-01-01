Auf Streife
Folge 79: Oben Ohne
45 Min.Ab 12
Ein alarmierender Notruf erreicht die Polizei: Eine 56-Jährige hat beim Einparken eine junge, halbnackte Frau umgefahren und befürchtet nun das Schlimmste. - Ein Bauer verdächtigt einen 16-Jährigen des Diebstahls. Grund hierfür ist ein Bolzenschneider, den er bei sich hat. Was hat er nur damit vorgehabt? - Ein Tag im Kosmetikstudio endet dramatisch: Eine 17-Jährige wurde von den angeblich harmlosen Kangalfischen attackiert!
