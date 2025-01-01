Auf Streife
Folge 99: Die verhägnisvolle Affäre
46 Min.Ab 12
Auf einem Rastplatz wird ein verlassenes Fahrzeug mit laufendem Motor und offener Tür entdeckt. Die Beamten finden eine Handtasche mit Personalausweis auf dem Beifahrersitz und können somit eine erste Spur aufnehmen. - Als eine 47-Jährige zu ihrer Schwester fährt, um ihr einen Einkauf vorbeizubringen, traut sie ihren Augen nicht: Das Haus ist komplett verwüstet worden!
