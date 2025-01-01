Auf Streife
Folge 28: Miez Miez Miez
45 Min.Ab 12
Ein Mann ruft die Polizei zu einem Verkehrsunfall: Sein Sohn ist ihm vor das Auto gelaufen! Als die Beamten den verletzten Jungen sehen fällt ihnen sofort auf, dass er nicht nur diverse blutige Schrammen davon getragen hat, sondern auch Schaum aus seinem Mund quillt. Die Situation wird brenzlig. - In einer Mietwohnung scheint ein Streit zu eskalieren: Ein Mann brüllt wutentbrannt auf eine Person ein! Kurioserweise scheint diese jedoch nicht auf seinen Wutanfall zu reagieren.
