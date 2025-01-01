Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Dein Freund und Helfer

SAT.1Staffel 6Folge 36
Dein Freund und Helfer

Auf Streife

Folge 36: Dein Freund und Helfer

44 Min.Ab 12

Aus der Wohnung einer Kellnerin ertönt lautes Geschrei und Weinen. Wegen Verdacht auf häusliche Gewalt nehmen sich die Beamten sofort des Falls an. - In den frühen Morgenstunden setzt ein 45-Jähriger einen Notruf ab: Ein Einbrecher trägt Wertgegenstände aus seinem Haus! Als die Beamten den Einsatzort erreichen, sieht es eher nach einem Verkehrsunfall als nach einem Einbruch aus. - In einer Schönheitsklinik randaliert eine Patientin wegen einer verpfuschten Po-Vergrößerung.

SAT.1
