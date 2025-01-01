Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Braut, die sich was traut

SAT.1Staffel 6Folge 53
Die Braut, die sich was traut

Die Braut, die sich was trautJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 53: Die Braut, die sich was traut

43 Min.Ab 12

Während ihres Rundgangs im Motel entdeckt das Zimmermädchen eine schlafende junge Frau in einem blutverschmierten Tüllkleid. Was ist passiert? - Eine Boutique-Besitzerin alarmiert die Polizei: Ihre Mitarbeiterin wird offensichtlich bedroht! Ein Unbekannter hat einer Schaufensterpuppe ihre Strickjacke angezogen und der Puppe dann mit einer Nagelpistole in den Kopf geschossen. - Wegen eines unrechtmäßig abgestellten Haufens Sperrmüll stürzt eine Fahrradfahrerin.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen