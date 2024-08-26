Bitte, bitte, trink nicht mehr!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 67: Bitte, bitte, trink nicht mehr!
44 Min.Folge vom 26.08.2024Ab 12
Während der Streifenfahrt sehen die Polizisten eine wild winkende und um Hilfe rufende Frau am Straßenrand. Sofort fahren sie ran und sehen den Grund für das Hilfeersuchen: In ihrem Vorgarten steht ein lauthals randalierender Mann! - Auf Streife entdecken die Beamten zwei Frauen auf der Straße: Eine der beiden ist klitschnass, splitterfasernackt und völlig aufgelöst. - Auf einem Fußballplatz bewerfen zwei Teenager den Trainer mit Wasserbomben. Was bringt die Jungs dazu?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick