Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mama ante portas

SAT.1Staffel 6Folge 72
Mama ante portas

Mama ante portasJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 72: Mama ante portas

44 Min.Ab 12

Die Rezeptionistin eines Hotels findet bei ihrem Rundgang in einem auf dem Parkplatz abgestellten Wagen ein kleines, verängstigtes Mädchen im Schlafanzug! - Kurz vor Beginn eines gemütlichen Videoabends blitzt plötzlich das verdächtige Licht einer Taschenlampe im dunklen Haus auf. Sofort entsteht der Verdacht: Da ist jemand im Haus! - Schock für eine Katzenliebhaberin: In ihrem Garten liegt ihr erschlagener Liebling. Sie hat den Verdacht, dass ihr Ex-Mann dahinter steckt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen